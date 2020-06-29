菲律賓漁船與香港註冊貨船相撞14人失蹤　搜救工作仍持續

菲律賓一艘漁船6月28日與一艘懸掛香港特區區旗的貨船相撞。最少14名菲律賓人失蹤，至今仍未尋回。菲律賓海岸警衛隊（Philippine Coast Guard，PCG）搜救行動在29日繼續。總統發言人羅克（Harry Roque）同日指，事件不會影響菲律賓和中國的關係。

意外發生在28日凌晨1時馬尼拉西南部海域，造成一艘船名為Liberty 5的菲律賓漁船在西民都洛省（Occidental Mindoro）外海覆側。目前還不清楚漁船是否沉沒。

菲律賓海岸警衛隊發言人巴利洛（Armando Balilo）說，香港註冊貨船Vienna Wood的船長在事發「數小時後」求救，警衛隊其後護送貨船靠岸。

菲律賓海岸警衛隊發放圖片顯示，漁船Liberty 5的殘骸6月28日留在西民都洛省外海，處於差不多沉沒的狀態。（AP）

有關部門已出動飛機和船艦加入搜救行動，找尋14名菲律賓失蹤者，其中12人為漁船工作人員，2人為乘客。搜救行動28日晚上受到強勁的海流干擾而一度暫停。行動在29日早上繼續。

會依從菲海事法處理

菲律賓總統發言人羅克（Harry Roque）6月29日在記者會上表示，事件發生在菲律賓海域，因此不適用於國際法，這個問題會依從菲律賓海事法處理。

他又表示，這次海上的不幸事故不會影響菲律賓與中國以及其他東盟國家的關係。