美聯社：白宮2019年初得悉俄羅斯懸賞事件

美國傳媒報道，俄羅斯向塔利班懸賞獵殺美軍。美聯社6月29日引述直接知情的美國官員報道，白宮官員早於2019年初已經收到有關懸賞事件的機密情報，比起《紐約時報》所指的時間早一年。白宮被指僅向共和黨人交代事件，後來承諾將向民主黨人作出簡報。

《紐約時報》和《華盛頓郵報》首先報道事件，其中後者指出多名美軍相信是因為懸賞計劃而遇害。美聯社報道，總統特朗普（Donald Trump）每天收到的書面情報簡報中，最少一份包含懸賞情報評估。時任國家安全顧問博爾頓（John Bolton）曾向同僚表示，2019年3月向特朗普簡報評估。

報道指，官員當年不認為情報評估的事態緊急，因為俄羅斯干預阿富汗事務並非新鮮事。得悉博爾頓向特朗普進行簡報的官員指，當時未有「可行動情報」，意味情報機關未有足夠資料制定戰略計劃或回應。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）否認特朗普曾聽取簡報，並指情報機關內部未有共識。

共和黨議員6月29日聽取國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）、白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）和白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）的簡報。部份議員事後表示對事件仍然感到憂慮。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和拉特克利夫以及中央情報局局長哈斯佩爾（Gina Haspel）交談後指，仍然有很多嚴重的問題未解。眾議院多名民主黨議員6月30日將聽取白宮的簡報。