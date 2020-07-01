【中印衝突】印媒：雙方談判缺乏進展　解放軍拒撤軍試圖持續西進

中印6月30日舉行第三次軍長級談判。印媒稱，解放軍對印度提出的從多個地點撤軍的要求無動於衷，還顯示出進一步向西進入「印度領土」的意圖。

據《今日印度報》7月1日報道，中印軍隊指揮官6月30日舉行的第三次會晤持續了12個多小時，雙方在制定脱離接觸規則方面缺乏進展。

消息人士披露，印度代表團在會議上表達了對中國在該地區「新主張線」的關切，要求恢復原狀，並立即從加勒萬河谷、班公錯湖和其他地區撤軍。

在談判中，中國軍隊對印度提出的要求仍然無動於衷，很明顯，解放軍已決定將其不妥協的重點放在「第4指」（Finger 4）地區上，不會後撤。

報道稱，解放軍顯示出進一步向西進入「印度領土」的意圖，但被印度在該地區的大規模部署所阻止。

另一方面，中國拒絕從雙方15日發生致命衝突的加勒萬河谷後撤。

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另據《印度時報》7月1日報道，消息人士稱，中國不僅拒絕降低軍隊部署的規模，然而在長達3,488公里的中印實際控制線多個地點繼續集結。解放軍在中印邊境錫金段與印控阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南）段的活動日趨活躍。

消息人士稱，中印在軍隊脱離接觸的談判上並未取得真正的進展，解放軍僅僅挪動了十多輛軍車。解放軍反而進一步鞏固了陣地。雙方脱離接觸可能需要數個月的時間。