【中印衝突】中方談判要求被指不可接受　雙方未履行撤軍約定

中印兩國於6月30日舉行第三輪軍隊指揮官級別會晤，消息人士稱中方提出「不可接受」的要求，印方則要求中國遵守6月22日達成的全面降級局勢和軍隊脱離接觸計劃。但實際上，兩國軍隊的軍事集結仍在繼續。

印度《經濟時報》6月30日報道，為緩和班公錯湖（Pangong Tso）的局勢，中方提出了一個「站不住腳」的要求。中方建議印度軍隊退回到「第2指（Finger 2）」區域，以此作為中國軍隊撤回至「第6指（Finger 6）」區域的先決條件。而印度的立場則是一貫的，即必須恢復現狀，並稱中國解放軍一直是侵略者，不斷越過實控線（LAC）建立基礎設施。

報道援引消息人士稱，中方的要求之所以「不可接受」，是因為改變現狀的是中國解放軍，而印度軍隊並沒有試圖改變地面陣地。此外，重返「第2指」區域將涉及拆除湖邊的兩個印度軍營。

《印度時報》7月1日報道稱，會談於當地時間11時開始，一直持續到深夜。消息人士稱，印度要求解放軍撤出「第4指（Finger 4）」區域至「第8指（Finger 8）」區域間的爭議地區、加勒萬河谷（Galwan Valley）及位於拉達克（Ladakh）東部的德普桑平原（Depsang Plains），這將確保類似6月15日發生在加勒萬河谷附近的流血衝突不會再次發生。

而實際上，中國並未履行6月22日兩軍達成的撤軍約定，而是繼續在全長3,488公里的實控線沿線不同地區加強軍事建設，在錫金（Sikkim）和阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）等地可以看到解放軍的活動有所增加。而印度在敦促中方恢復4月中旬邊境現狀的同時，也一直在增派部隊及火炮、坦克、裝甲車等軍事裝備。

消息人士表示，目前地面上沒有真正的脱離接觸，解放軍只是移動了大約12輛車，中國進一步鞏固了自己的地位。若想完全脱離接觸，可能需要幾個月時間。

《經濟時報》報道也指出，在實控線附近的摩擦地點軍隊部署並未減少，兩軍脱離接觸將是一個漫長的過程。僵局有可能持續至整個冬天，但談判仍會繼續進行。