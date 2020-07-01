【新冠肺炎】英媒：美國幾乎掃清全球瑞德西韋

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在多國蔓延，各國專家正致力研發疫苗及藥物。英國《衞報》6月30日報道指，有證據顯示藥物瑞德西韋（Remdesivir）可助新型冠狀病毒肺炎病人康復得更快，惟美國政府已訂購大量瑞德西韋，其數量佔未來3個月的逾90%產量。

該報道提及，美國政府已訂購逾50萬劑瑞德西韋，等於美國藥廠吉利德（Gilead Sciences）7月的全部產量，再加上8月及9月的90%產量。而吉利德早前向全球多國提供的14萬劑試驗用瑞德西韋亦已用完。瑞德西韋的專利由吉利德擁有，其他國家的藥廠不能製造。有專家對美國政府的做法感到震驚，擔心其他國家無藥可用。

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文章指，美國政府早已表示，會支付高於其他國家的價錢及配合策略，令美國的醫療需要得到保障。瑞德西韋是首種得到美國藥物管理部門認可的治療新型冠狀病毒肺炎藥物。美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）揚言，總統特朗普（Donald Trump）會透過極好的交易來確保美國人能夠接受首種獲認可的治療方式，希望可令國內每名有需要的病人也能服用瑞德西韋。