【新冠肺炎】特朗普：對中國感到愈來愈憤怒

美國總統特朗普（Donald Trump）6月30日在社交網站Twitter發文指，看到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，並對美國造成巨大傷害時，對中國感到愈來愈憤怒。

美國總統特朗普6月30日稱看到疫情在全球蔓延，對中國感到愈來愈憤怒。圖為6月25日，特朗普乘搭空軍一號抵達威斯康星州格林貝的國際機場時，向在場人士揮手。（AP）

特朗普在Twitter發文指出：「當我看到這種醜惡的疫情在全球擴散，包括對美國造成的巨大損害，我對中國感到愈來愈憤怒。人們可以看到它！我也可以感覺到它！」

As I watch the Pandemic spread its ugly face all across the world, including the tremendous damage it has done to the USA, I become more and more angry at China. People can see it, and I can feel it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2020

特朗普曾多次指責病毒源頭來自中國，更稱新冠病毒為「功夫流感」（Kung Flu），暗批肺炎出自中國（Kung Fu是英語對中國「功夫」的稱謂）。

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據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，自疫情爆發至今，美國確診個案已超過262萬個，死亡人數增至逾12.7萬。路透社6月30日的統計數字顯示，隨着國內多個州份疫情回升，全國30日的單日確診病例創新高，當天錄得逾4.7萬宗新增個案。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長福奇（Anthony Fauci）6月30日警告稱，美國的疫情明顯未受到控制，假如全國沒有一致抗疫，可能每日會新增10萬宗確診個案，他呼籲政府及民眾更積極抗疫。