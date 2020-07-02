【港版國安法】澳洲考慮向港人提供「避風港」簽證

《港區國安法》正式實施，英國隨後宣布向擁有英國國民（海外）身份（BNO）的香港人開放新入籍途徑。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）7月2日表示，考慮向港人提供「避風港」簽證。

莫里森表示，非常關注香港的情況，政府正在積極考慮歡迎港人的計劃。被問到會否對港人提供「避風港」簽證，他表示會，並指目前正在最後修訂計劃，將提交內閣討論，提出類似英國作出的承諾。他說：「我們認為這是很重要，並且與我們的為人價值一致。」

莫里森拒絕透露會否對港人批出永久居留權。他指，暫停仍然未有最終定案，不過強調澳洲準備好採取行動和提供支援。如果成事，澳洲將會是繼英國後，第二個五眼聯盟成員對港人提供庇護，不過舉措或進一步導致中澳關係惡化。

日本官房長官菅義偉同日回應指，日本以「極大關注」觀察香港事態發展。他表示，日本和香港密切的商業關係，是以香港的「一國兩制」管理為基礎。

印度代表7月1日出席聯合國人權理事會會議時提到，大量印度人以香港為家，印度密切觀察最近事態發展。常駐聯合國日內瓦代表錢德爾（Rajiv Chander）不點名中國指，希望有關方面正當、認真和客觀回應對於事態發展的不同聲明。