【港版國安法】英國傳召中國大使　對立法表達憂慮

中國7月1日在香港實施港版國安法後，持續引起外國對港形勢的憂慮。英國傳媒指，英國外交部傳召中國駐英大使劉曉明，向對方就有關問題表達憂慮。

英國《天空新聞》（Sky News）外交新聞記者海恩斯（Deborah Haynes）於Twitter透露有關消息，指倫敦當局對立法感到非常憂慮，並指中國明顯違反《中英聯合聲明》。

BREAKING: 🇬🇧 @foreignoffice summoned 🇨🇳Chinese ambassador @AmbLiuXiaoMing to meet @SMcDonaldFCO today over Hong Kong security law. Top mandarin relayed UK’s “deep concern” & said China is deemed in breach of 🇬🇧-🇨🇳Joint Declaration for only 2nd time since it was signed in 1984 — Deborah Haynes (@haynesdeborah) July 1, 2020

首相約翰遜（Boris Johnson）同日較早時在國會回答議員提問時表示，港版國安法明顯嚴重違反中英聯合聲明，損害香港高度自治，與香港基本法有直接衝突。他稱，之前已清楚表示一旦中方實施港版國安法，英方將向BNO持有人提供可以在申請成為英國公民的新途徑，他表示「這正是我們現在會做的事」。

外相藍韜文（Dominic Raab）則表示，英方會兌現對BNO持有人的承諾。根據英方的新計劃，會讓BNO持有人免除只能逗留6個月的限制，然後獲准5年的有限居留許可，期間可以在英國居住與工作，在5年後，他們可以申請定居身份，繼而在額外12個月後申請成為英國公民。他指BNO持有人與他們的居港家屬（family dependents）也會是新政策的合資格者。

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