【新冠肺炎】德州州長下「口罩令」　規定在公眾場合須戴口罩

美國多個州份的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情反彈，其中在德克薩斯州（Texas），州長阿博特 （Greg Abbott）簽署行政命令，當地民眾刑公眾地方時，須強制戴口罩，阻止病毒擴散。

阿博特指，所有德州居民都要在錄得20宗或以上確診個案的縣市的公眾場合戴口罩，違者會被罰款最多250美元，不過患有身體病況或傷健人士，以及進行戶外運動、參與宗教活動或投票時亦可豁免。同時亦授權市長及縣長禁止10人以上的公眾集會。

共和黨籍的阿博特在5月推動當地重啟經濟，並曾經表示政府不會下令強制民眾戴口罩，但州內的確診及入疏人數不斷增加，令他決定改變主意，稱戴口罩有效減少病情散播，指如果大家遵守要求，可以避免更多極端抗疫措施。

他亦表明州政府不會收回重開經濟的政策，強調當地有能力促進經濟活動，令民眾可以保住工作，同時可以透過口罩令保障大家的健康。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，截至3日4時33分，德州共有172,486人確診，2,503人死亡、87.556人康復。

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