【新冠肺炎】福奇：美國在7月底進行疫苗臨床測試後期階段

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情繼續在全球蔓延，多個國家都研製疫苗，美國國家過敏及傳染病研究所（NIAID）主任福奇（Anthony Fauci）7月2日表示，當地會在7月底展開疫苗的後期臨床測試階段。

福奇受訪時認為，大家可能在初冬或2021年初知道哪種疫苗安全而有效。國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）同日較早時指，總統特朗普（Donald Trump）政府的加快開發疫苗計劃可以促進在2020年底前推出有效疫苗。

特朗普同日在白宮一個活動上指，美國有三款測試疫苗的表現理想，稱相信可以很快取得疫苗。不過美國生物科技公司Moderna同日較早前宣布，原定在下周開始、有3萬人參與的後期測試須要延至較後時間舉行，但沒有交代原因。

福奇警告美國可能會單日錄得10萬宗新增個案，呼籲各州份重視抗疫。（Reuters）

現時美國多個州份的疫情仍然嚴峻，路透社的統計顯示，當地在2日新增近5萬人確診，再創下單日新高，當中超過一半個案來自佔全國人口3成的亞利桑那、加州、佛羅里達州和德克薩斯州。福奇日前曾經警告，假如各州份不盡力阻止病毒擴散，美國終有一天會單日錄得10萬人確診。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，截至3日，美國共有2,721,961宗確診個案、128.496人死亡、729,994人康復。

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