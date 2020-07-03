路透社：美國特使將訪問韓國　討論重啟與朝談判

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路透社7月3日引述匿名官員指，美國負責朝鮮問題的官員下周將訪問韓國，目前美國正推動在國內大選之前重啟與朝鮮的談判，儘管鮮有取得進展的跡象。

比根7日將與韓方會談

路透社引述政府官員報道，美國國務院數位官員7日將與韓國官員舉行會談，其中包括主管朝鮮事務的美國副國務卿比根（Stephen Biegun）。

專門監察朝鮮的美國網站北緯38度（38 North）的共同創辦人湯利（Jenny Town）表示，「除非美國提出的內容與以往有很大差別，否則很難想像朝鮮將會被迫回到談判桌上。」北緯38度是個專注朝鮮議題的網站。

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美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）2日曾在紐約告訴記者，美國總統特朗普（Doanld Trump）可能試圖在選舉前再次與朝鮮領導人金正恩召開峰會，製造「10月驚喜」。

韓國總統文在寅6月30日表示，特朗普和金正恩應該在11月美國大選之前再次會面，而韓國外長康京和7月2日也稱，首爾正推動重啟美朝談判。比根則稱，雙方有時間再進行接觸並「取得實質進展」，但新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情使他們難以在11月大選前舉行面對面的峰會。

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