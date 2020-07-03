土耳其聖索菲亞大教堂或變清真寺　15天內裁決

土耳其行政法院（Council of State）7月2日就將聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）的用途改成清真寺一事進行聆訊，並表示會在15天內裁決。土耳其想改變這歷史性建築物的用途，成為國際宗教與政治爭論焦點。

聖索菲亞大教堂537年由拜占庭皇帝查士丁尼一世（Justinian I）下令建成，在接近900年都是東正教的教堂。它在鄂圖曼帝國1453年攻陷君士坦丁堡後變成清真寺，直至1935年，土耳其首任總統阿塔圖爾克（Mustafa Kemal Atatürk）下令將之變成博物館，之後它成為該國旅遊熱門地點之一。聯合國教科文組織（UNESCO）1985年將它列為世界文化遺產。

埃爾多安出面支持

土耳其行政法院7月2日開始考慮一個團體提出的相關要求。該國一些團體一直在推動這種做法，認為這樣更能反映土耳其作為伊斯蘭國家的地位。該國總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）亦是支持者之一。他2019年為地方選舉發表演說時表示，將教堂改成博物館是「非常大的錯誤」。

他在2019年支持轉換教堂用途，被指目的是為當年3月舉行的地方選舉吸引宗教界及保守派選票。然而選舉已過去，這個有意識形態動機的決定，如今或會導致本來跟很多西方國家關係不太好的安卡拉政府，與一些國家關係進一步惡化，例如美國及希臘。

倘成事或觸怒別國

教堂倘轉變用途，將改變這個被視為基督教與回教團結象徵的建築物，這不止引起東正教及基督教人士不滿，亦觸動一些國家的神經。

自視為拜占庭帝國基督教文明現代繼承者的希臘及東正教精神領袖巴爾多祿荗一世（Ecumenical Patriarch Bartholomew I）敦促土耳其維持教堂作為博物館的用途。他警告說若將教堂改成清真寺，「將導致全球數以百萬計基督徒反伊斯蘭」。

希臘文化部長門佐尼（Lina Mendoni）指控土耳其在再度復興「民族主義與宗教情緒」，稱世界文化遺產的用途不能改變，除非經過UNESCO的政府間委員會批准。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周稱改變教堂的地位，會削弱它作為來自不同傳統與文化人士「亟需的橋樑」。

聯合國教科文組織助理總幹事拉米雷斯（Ernesto Renato Ottone Ramirez）接受希臘《新聞報》（Ta Nea）訪問時稱，認同有關安排需要獲得廣泛的同意意見。