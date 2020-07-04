【美朝關係】朝鮮副外相否認將舉行「特金會」：沒必要坐下來對話

韓國總統文在寅有意促成美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領導人金正恩再會談，韓國更傳出特朗普可能會以「特金會」作為大選前「十月驚喜」（October surprise）的說法，不過朝鮮外務省第一副相崔善姬7月4日否定有關言論，並指美國只是將朝美對話視為處理政治危機的工具，沒有必要坐下來面對面對話。

據韓聯社7月4日引述朝中社報道，崔善姬同日發表談話稱，無視朝美關係現狀，只讓首腦會談成為輿論焦點的做法令人目瞪口呆。

圖為2019年3月1日朝鮮外務省第一副相崔善姬出席越南河內總統府為朝鮮領導人金正恩舉行的歡迎儀式。（Getty）

她指，如果美國仍以為打「談判牌」就可以動搖朝鮮，是大錯特錯，朝鮮已經為美國帶來的長期威脅制定具體管控方案。

朝方：不會為特朗普連任重新返回談判

崔善姬強調，朝鮮絕不會因為其他國家的內部政治日程等外部變數來調整國家政策，並明確表示不會為特朗普連任重新返回談判。

她亦指出，有關方面完全沒有考慮到朝鮮想法，就草率地表露將扮演仲裁者的意向。韓聯社報道引述分析指出，這可能是針對韓國政府，因其此前表明將協助促成第三次美朝首腦會談。

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