【美國疫情】特勤局再多8名成員確診　原定負責保護副總統彭斯

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國持續，但總統特朗普（Donald Trump）及副總統彭斯（Mike Pence）已恢復他們的訪問行程。美國有線電視新聞網（CNN）7月4日引述消息報道，有再多8名特勤局（United States Secret Service）成員染疫，他們原本要負責彭斯出訪亞利桑那州（Arizona）的保安工作。

圖為2020年7月1日，美國副總統彭斯（Mike Pence）（右）到亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix），與州長杜西（Doug Ducey）（左）一同出席疫情簡報會。（AP）

報道引述來自執法部門的消息指，這次至少有8名特勤局成員確診，他們正在亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix）一間酒店內隔離。部分人已出現病徵，有醫生為他們治療，未有人需要入院。

消息人士透露，彭斯原定於6月30日到訪亞利桑那州，但由於原本負責該行程保安工作的特勤局成員確診，令行程需要延遲一天，讓特勤局另派一隊健康的成員隨行。而彭斯本來要在當地出席多場公開活動，惟該州確診個案大增，彭斯最後只出席當地官員的簡報會，並沒有離開機場。

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早在5月初，美國多間傳媒已引述國土安全部文件報道，特勤局有34人先後確診新冠肺炎。特朗普6月20日在俄克拉何馬州塔爾薩市（Tulsa）舉行競選集會，有協助籌備的工作人員確診，包括兩名特勤局成員。惟有消息人士向CNN透露，有近15名負責塔爾薩市集會保安工作的特勤局成員染疫。