【新冠肺炎】世衛：近30%病毒有突變跡象

世界衛生組織（WHO）7月3日表示，他們收集到的新型冠状病毒（COVID-19）樣本中，有將近30%的基因組測序數據顯示病毒有突變的跡象，不過暫無證據顯示它會導致病情變得更嚴重。

關於病毒突變跡象，世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）當天在瑞士日內瓦告訴路透社：「我認為這很普遍」。

斯瓦米納坦稱，截至目前，世衛已收集6萬份樣本。根據研究，基因組突變會導致病毒感染細胞的能力顯著提升，這或許解釋了為何紐約及意大利北部爆發的疫情規模，會比早期爆發的疫情規模大。

世衛傳染病流行病學家克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）亦在當天記者會上表示，突變的品種早在2月就已被識別，並且一直在美洲與歐洲流傳。

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突變病毒更具傳染性

科學期刊《細胞》（Cell）7月2日刊出美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）的研究報告指出，變種的新冠病毒已經從歐洲傳播到美國，變種病毒較易感染人類，不過患者病情不會變得更加嚴重。

研究員從歐美患者採樣，並進行基因排序。他們將有關基因和公開的基因排序比較，研究病毒的變遷，並發現歐美流行的病毒版本D614已經幾乎完全被新變種G614取代。

美國斯克里普斯研究所（Scripps Research）本月亦發現，在呈交到一個大型數庫的個案中，截至4月變種病毒佔整體確診個案約65%。研究人員在一項研究中名為D614G的基因突變，大幅增加病毒感染細胞的能力，這或能解釋為何意大利北部以及美國紐約的疫情爆發，比其他地方早期的情況更嚴重。

研究人員進行一系列實際發現，基因突變影響病毒的棘狀蛋白（spike protein），令其更加容易入侵人體細胞。領導研究的病毒學家Hyeryun Choe在聲明中指出，在他們使用的細胞培養方法中，突變的病毒較沒有突變的病毒更具傳染性。