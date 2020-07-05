【新冠肺炎】美國佛羅里達州再多1.1萬人確診　打破單日紀錄

美國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情繼續在多個州份急速蔓延，其中佛羅里達州（Florida）在7月4日錄得11,458宗新增個案，打破單日確診紀錄。

佛羅里達州的疫情亦是在曼近三天內，第二度錄得過萬宗新個案，當地至今共有超過19萬人受感染，當地政府及衛生官員憂慮民眾在獨立國長假期舉行聚會，病毒透過大家緊密接觸而不斷散播。

當局早前已經下令酒吧暫停營業，邁阿密動物園、叢林島（Jungle Island）等景點亦要關閉，邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）市長基文尼斯（Carlos Gimenez）則宣布禁止民眾在周末踏足海灘，同時實施無限期宵禁。

佛羅里達州的疫情繼續嚴峻，當局在7月3日起封閉邁阿密海灘市內的沙灘。（AP）

北卡羅來納（North Carolina）、南卡羅來納（South Carolina）、田納西（Tennessee ）、阿拉斯加（Alaska）、密蘇里（Missouri）、愛達荷（Idaho）及亞拉巴馬州（Alabama）在3日錄得單日確診新高，德克薩斯州（Texas）的入院人數再破紀錄。

美國的確診人數雖然持續上升，每日平均死亡人數則有回落迹象，這很大機會與確診人士多數是年輕而健康的人士有關，他們即使確診，但較少引發併發症。

根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至5日，美國共有2,815,156人確診、129,509人死亡、883,561人康復。

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