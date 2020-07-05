特朗普獨立日演說重點一覽：左翼摧毀美國　中國要為疫情負責

美國總統特朗普（Donald Trump）分別在7月3、4日發表美國獨立日演說，內容是讚揚美國的優越與偉大，同時把近日的示威、疫情責任諉過於人。演說共有兩次，地點分別在美國總統山及白宮。以下是他的演講內容重點，首先是從美國總統山的演說講起。

圖為7月3日，特朗普與夫人梅拉尼婭前往總統山，特朗普在山下作美國獨立日的演說。（Reuters）

很多示威者都不知自己在就什麼示威，但有些人知道，他們認為美國人是軟弱及可被折服的......我們不會讓他們奪去美國的價值、歷史及文化。

特朗普在演說中，以「很多人都不知道自己為何要示威」形容近日反歧視黑人的示威者。特朗普過去把示威衝突歸咎於反法西斯主義者（Antifa）或極左分子，這一句更是示意即使是和平的示威者，也不過是受「羊群效應」影響，不知自己在做什麼；而其他知道自己為何示威的，就是「破壞美國核心價值」的人。

在學校、新聞廣播室、甚至是工作會議室，都會有新極右法西斯主義者要求要撤底效忠他們……這種左翼文化，要推翻美國革命。

在特朗普的眼中，似乎支持種族平等，支持示威者的人都是「極左法西斯主義者」。特朗普認為這種要求種族平等的人不只破壞美國核心價值，更是推翻美國的革命歷史。

我們要保護孩子，結束這極端的侵略……我們的孩子在學校被教導要憎恨自己的國家，並相信建造這個國家的人不是英雄，而是惡棍。

特朗普譴責近日的反歧視黑人示威中，要求拉倒涉及種族主義的歷史人物雕像的示威者。儘管拉倒及破壞雕像的行為值得商榷，但相信美國並沒有學校「教導」這些過去同時是種族主義者的歷史人物是惡棍，值得唾罵。

歐洲的歷史本來就與殖民史及種族主義無法分開，特朗普似乎是在歸咎於學校的教育過於「合乎史實」。

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圖為7月4日白宮，特朗普在總統山發表演說後，返回白宮進行第二輪的演說。（Reuters）

接下來是在同日在白宮的另一場演說，這次演說的觀眾是政府官員、醫生及軍官等。

我們正在生產醫療袍、口罩和外科手術設備……它們幾乎完全是在外國生產的，尤其是在中國，但這個病毒是來自中國……中國的隱暪、欺騙使病毒在189個國家和地區得以散播，中國必須承擔全部責任。

在疫情爆發前，基於全球貿易的關係很多醫療製品都是在其他國家，特別是中國所製造和提供。但自疫情爆發後，美國一度指責中國扣起部分資源，並以高價賣給其他地區獲利。特朗普同時繼續把新型冠狀病毒的責任歸咎於中國上。

我們現在的佳景令人難以置信，我們正在測試疫苗和治療方法。我要感謝全國和世界各地的科學家和研究人員……我們很可能會在年底前得出治療和疫苗解決方案。

美國目前的疫情正持續反彈，至7月3日美國新增確診人數超過5.4萬，重回疫情爆發期間的高水平。值得一提的是在總統山的演說中，有過千人出值，但當中很多人都沒帶口罩。