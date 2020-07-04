特朗普訪總統山慶祝獨立日　批評反種族主義者抹走歷史

美國總統特朗普（Donald Trump）7月3日趁獨立日前夕，到南達科他州（South Dakota）的拉什莫爾峰國家紀念碑（Mount Rushmore National Memorial，即總統山）慶祝獨立日。他發表演說，將反種族主義者描繪成「新極左法西斯主義」，企圖抹走歷史。

特朗普表示：「我們的國家正見證一個殘忍的行動，要抹走我們的歷史、詆毀我們的英雄、抹去我們的價值觀並為我們的孩子洗腦。」他形容，憤怒的暴民嘗試移除美國開國者的雕像、破壞神聖的紀念碑並在多個城市發起暴力的犯罪活動。

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特朗普將示威者移除被指涉及種族主義的開國者雕像之行為，形容為危險的「清除文化」意圖，將自己表達成強大的領導人，保護美國憲法《第二修正案》、執法人員及國家的文化遺產。他揚言不會受壓迫、羞辱或被邪惡的人嚇倒。他公布會建立一個國家公園，專門展示偉大美國人的雕像。

在特朗普到達總統山前，有原住民示威者堵路抗議政府不重視土著權益。警方使用胡椒噴霧及煙霧彈，並拘捕部份示威者。當地人亦擔心特朗普舉行的大型集會，會令新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散。