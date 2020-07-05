日本九州水災增至18死　水浸最深達9米

日本九州熊本縣7月4日暴雨成災，大雨引發水浸和山泥傾瀉。地方政府指，截至7月5日，水災造成18人死亡、最少17人已無生命跡象，以及最少14人失蹤。另外，縣內中南部地區有部分居民因水浸及山泥傾瀉受困。

熊本縣多個地區遭遇暴雨，球磨川及另一條河流11處泛濫，洪水淹沒多個住宅地區，約有30處地方對外交通因為洪水及山泥傾瀉而中斷。

↓↓↓有網民上載球磨村災後照片

日本國土地理院根據社交網站的相片及海拔高度數據等資料推算多地水浸情況，其中最嚴重的是球磨村渡地區，部分區域估計水深約達8至9米。鄰近球磨川的日本鐵路公司人吉車站附近亦出現水浸，估計水深達到1至2米。

↓↓↓球磨村多間房屋7月4日被洪水淹沒

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日本氣象廳指，熊本縣5日早上會出現降雨，預計從傍晚起將出現強降雨天氣。西日本和東日本的大範圍地區在5日到6日亦會出現強降雨天氣，局部地區可能會有暴雨。

氣象廳指，鋒面雨帶在7月8日會在西日本到東日本一帶停滯，因此可能出現大範圍地區連降大雨的情況。