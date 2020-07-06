伊朗起火核設施是離心機生產中心　損毀較最初公布嚴重勢影響研發

伊朗一個位於納坦茲（Natanz）的核設施在7月2日起火，政府原本指該設施只是輕微受損。伊朗原子能組織（AEOI）7月5日證實，它是離心機生產中心，火警或令離心機的研發進度被拖慢數個月。

AEOI發言人卡邁勒萬迪（Behrouz Kamalvandi）表示：「火警有可能拖慢先進離心機的研發及生產。」他形容火警造成經濟損失，但事件中無人受傷。他透露，被破壞的倉庫正是負責最後一個生產工序以及存放先進離心機的地方，有先進的設備及精密的測量儀器損毀。政府打算興建一座更大的核設施，會設置更先進的設備。

他說這是「重大財務損失」，以及稱這次事件或導致研發進度被拖慢數月。卡邁勒萬迪稱，受損的倉庫是為生產先進離心機最後一個步驟以及組裝該等機械而設計。

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伊朗政府聲稱，他們已得悉起火原因，但仍未對外公布。《紐約時報》在5日的報道中引述一名中東國家的情報官員稱，7月2日的襲擊是以色列以強力炸彈施襲的結果。

在過去數周以來，連同納坦茲核設施起火事件，伊朗一共發生6次疑似襲擊的事件，均涉及起火或爆炸。6月26日，德黑蘭（Tehran）附近一個武器庫爆炸，數小時後，設拉子（Shiraz）地區一度停電。6月30日，德黑蘭北部一間醫療中心爆炸，造成最少19人死亡。7月3日，設拉子發生大火。7月4日，阿瓦士（Ahvaz）一間發電廠發生火警。