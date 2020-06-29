伊朗向特朗普發出拘捕令　要求國際刑警協助通緝遭拒

伊朗德黑蘭檢察官6月29日表示，伊朗已向美國總統特朗普及30多名相信有份參與殺死伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的人發出拘捕令，並請求國際刑事警察組織（Interpol）協助。

美聯社29日報道，伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）同日報道指，德黑蘭檢察官Ali Alqasimehr稱，伊朗指控特朗普及超過30多人參與1月3日在伊拉克巴格達殺死蘇萊曼尼的襲擊，這些人被控謀殺及恐怖襲擊。

圖為2016年9月18日伊朗革命衛隊將領蘇萊曼尼在德黑蘭出席會議。（AP）

檢察官沒有說出除特朗普外其他人的身份，但強調伊朗會繼續起訴特朗普，甚至在他總統任期完結後仍會繼續。

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IRNA引述Alqasimehr的話指，伊朗要求向特朗普及其他人發出「紅色通緝令」。這是國際刑警組織最高級別的拘捕令。雖然通緝令無法迫使其他國家拘捕或引渡疑犯，但可向其他政府領袖施加壓力以及限制疑犯出行。

俄羅斯衛星通訊社6月29日報道，國際刑警組織發言人同日晚上表示，根據組織章程第3條，嚴禁組織進行任何具有政治、軍事、宗教或種族性質的干預或活動，因此組織不會考慮任何伊朗有關拘捕美國總統特朗普的請求。