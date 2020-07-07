伊朗國內數周遭受「6連擊」　個別事件還是連環施襲？

伊朗一個位於納坦茲（Natanz）的核設施在7月2日起火，連同它在內，該國過去數周內已發生6次離奇的、涉及建築物受破壞的事故。英國天空新聞台分析，最近在伊朗發生的事故，有可能是由外國發動的連環襲擊。香港01整理一最新資訊，讓讀者進一步了解這一系列事件的經過。

伊朗官員曾暗示，納坦茲事故是一次襲擊，以及由伊朗的敵人蓄意造成的破壞。《紐約時報》在5日的報道中引述一名中東國家的情報官員稱，7月2日的襲擊是以色列以強力炸彈施襲的結果。

6月26日：帕爾欽（Parchin）爆炸及設拉子（Shiraz）停電

帕爾欽有民眾拍攝到當地發生大爆炸，巨型的弧狀火光照亮天空。伊朗國防部稱爆炸由軍事基地中一個儲存氣體的設施發生泄漏引起。政府批准傳媒進入「事發現場」，觀看被指泄漏氣體的容器，但有記者認為上面只有一個小孔，與爆炸的規模不相符。有衛星圖片顯示，在軍事基地旁的導彈生產設施，有大片土地被燒焦。科威特（Kuwait）報章《新聞報》（al Jarida）引述高級安全官員的消息指，該處被以色列F-35戰機襲擊。

Unfortunately, @IranIntl has misidentified location of the explosion which took place in #Iran's Ballistic Missile Production facilities near #Tehran!The satellite image from #IITV shows burnt vegetation in #Parchin caused by wildfire while actual explosion site is in #Khojir!!! https://t.co/9dXOFE2awA pic.twitter.com/5IHr1ThRM4 — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (B) (@BabakTaghvaee1) June 27, 2020

在距離帕爾欽南部逾965公里的設拉子同日停電。當地是一主要空軍基地所在地，亦是第55空降旅的基地。伊朗政府沒有解釋停電原因。

6月30日德黑蘭北部醫療中心爆炸

爆炸造成最少19人死亡。從網上流傳的片段所見，爆炸發生後建築物隨之起火，並在燃燒途中發生不只一次爆炸。

英國天空新聞台在7月6日的報道中引述伊朗媒體稱，爆炸是緣於氣體泄漏。

圖為6月30日德克蘭北部的Sina At'har醫療中心，爆炸威力強大。（Getty）

7月2日納坦茲核設施起火

事件發生後，政府起初指該設施只是輕微受損，惟伊朗原子能組織（AEOI）7月5日證實，它是離心機生產中心，火警或令離心機的研發進度被拖慢數個月。

伊朗政府稱他們已得悉起火原因，但仍未對外公布。

+ 4 + 3 + 2

7月3日 設拉子大火

從網上流傳的影片可見，當地發生一場奇怪的大火。根據網民的消息，火警現場位於札爾格里區（Zargari）。

متاسفم که باز مجبورم خبر بد بدم .

ملت شماهارو به مقدساتتون کاری بکنید

ایران در آتش خشم سپاه می سوزد😔😔😔



📢هم اکنون باغات خیابان مطهری شیراز در #آتش pic.twitter.com/hmsyDmryAr — فرعون🏴‍☠️ (@FEREEON) July 2, 2020

7月4日 阿瓦士（Ahvaz）發電廠火警

阿瓦士（Ahvaz）一間發電廠的變壓器發生火警，導致市內部分地區一度停電。阿拉伯衛星電視台引述消防員指，其中一個發電機曾經爆炸。阿瓦士沒有軍事或核設施。

The fire broke out at the Zergan power plant in the city of Ahvaz in southwestern Iran causing a transformer in the station to explode and ignite the plant. The fire caused partial electricity outages before it was put out by fire fighters. pic.twitter.com/ztuYVVXUwc — hurriyatpk (@hurriyatpk1) July 5, 2020

誰是主謀？

爆炸發生後外界最想知道的，當然是幕後黑手，以及這些案件是否有關連，或是僅屬個別事件？雖然一個自稱為Homeland Cheetahs的團體在伊朗政府公布納坦茲設施起火前數小時承認責任，但外界對其所知不多，看來亦未能100%確定是否這個組織所為。

Homeland Cheetahs在6月30日向英國廣播公司（BBC）波斯語頻道的記者發電郵，承認對納坦茲核設施發動襲擊。寄件人稱，組織成員是伊朗軍方及保安部隊中的異見人士。他們曾策動多宗襲擊，但伊朗政府有對外公布的，只屬少數。

除了這個名不經傳的組織，美國也被懷疑是發動襲擊的單位。2010年，納坦茲核設施內的高速離心機曾被電腦蠕蟲「震網」（Stuxnet）破壞。當時有專家指，「震網」可能來自以色列及美國。伊朗民防部長賈拉里（ Gholamreza Jalali ）7月2日向國營電視台表示，如果證實伊朗遭受網絡攻擊，他們就會回應。

伊朗的死敵以色列，對於事件的回應也是相當含糊，既沒承認也沒否認。這符合該國一貫作風，卻加深外界的猜測。以色列外長阿什克納齊（Gabi Ashkenazi）7月5日回應納坦茲核設施事故時指：「我們有長期政策，是不讓伊朗有核能力。」他說：「這政權擁有那些能力，對以色列來說是個既有的威脅，而以色列不能讓它在我們北部邊境建立自己的位置。」他說，因此「我們採取的行動，最好不說出來。」