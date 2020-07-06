【中印衝突】王毅與印度通話　同意儘快完成一線部隊脫離接觸進程

中印邊境局勢仍然緊張，兩國高級官員7月5日通話，並達成一系列共識。中國外交部7月6日發表聲明說，2020年7月5日晚，中印邊界問題中方特別代表、國務委員兼外交部長王毅同印方特別代表、印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）通電話。

聲明說，王毅表示，今年是中印建交70周年。中印關係歷經風雨考驗，取得今天的發展局面來之不易。前不久中印邊界西段發生加勒萬河谷事件的是非曲直十分清楚，中方將繼續有力捍衛自身領土主權，維護邊境地區和平安寧。

王毅強調，實現發展振興是中印兩國第一要務，在這個大方向上中印有着長久的共同戰略利益。雙方應始終堅持互不構成威脅、互為發展機遇的戰略判斷，高度重視當前兩國關係面臨的複雜局面，共同努力儘快加以克服和扭轉。希望印方同中方相向而行，正確引導輿情民意，維護和推進兩國正常交往合作，避免採取將爭議擴大化、複雜化的做法，共同維護中印關係大局。

聲明稱，雙方就緩和當前兩國邊界事態坦誠深入交換了意見，並達成積極共識。

一、雙方同意遵循兩國領導人達成的重要共識，認為維護邊境地區和平與安寧對雙邊關係長遠發展至關重要，應把邊界問題置於雙邊關係的適當位置，避免分歧上升為爭端。

二、雙方重申遵守兩國就邊界問題簽署的一系列協定協議，共同努力緩和邊境地區的局勢。

三、雙方同意將通過特別代表會晤機制加強溝通，不間斷地舉行中印邊境事務磋商和協調工作機制會議，不斷完善和加強邊境地區信任措施建設，避免影響邊境地區和平與安寧的事件再次發生。

四、雙方歡迎近期兩國軍事和外交會晤取得的進展，同意繼續保持對話磋商，並強調應抓緊落實兩國邊防部隊軍長級會談達成的各項共識，儘快完成雙方一線部隊脱離接觸進程。

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印方聲明

印度方面7月6日也就這次通話發表了聲明。聲明稱，兩位特別代表就印中邊境西段地區最近的事態發展坦率且深入地交換了意見。

兩位特別代表同意，雙方應該遵從兩國領導人的共識，維護印中邊境的和平與安寧對兩國關係的進一步發展至關重要，雙方不應該讓分歧變為糾紛。因此，他們一致認為，有必要儘早確保部隊沿着實控線（LAC）完全脱離接觸，並讓印中邊境地區局勢逐步降級，以完全恢復和平與安寧。

在這方面，他們還同意雙方應沿實控線迅速完成正在進行的軍隊脱離接觸進程。雙方還應確保在印中邊境地區局勢逐步降級。

聲明指出，雙方重申，雙方應嚴格尊重和遵守實際控制線，不應採取任何單方面行動改變現狀，並共同努力避免今後發生任何可能破壞邊境地區和平與安寧的事件。

聲明指出，兩位特別代表同意，雙方的外交和軍事官員應該繼續討論，及時落實雙方達成的諒解，實現上述成果。雙方還同意，兩位特別代表將根據雙邊協定和議定書繼續進行對話，以確保全面和持久地恢復印中邊境地區的和平與安寧。

地面局勢緩和

與此同時，中印在前方的對峙局勢有所緩和。印度News18網站則報道稱，消息人士7月6日稱，中國和印度軍隊已經從實控線的三個摩擦地點撤出，其中包括6月15日發生暴力衝突的地點。

報道稱，兩軍高層6月份舉行了三輪指揮官級別的會晤後，兩軍從加勒萬河谷（Galwan Valley）、基阿姆温泉（Hot Springs）和戈格拉（Gogra）等地的巡邏點脱離接觸才得以實現。

一名官員稱這次撤軍是「脱離接觸過程中的一小步」，並表示「這是否是一次持久的、真正的脱離接觸」還有待觀察。

不過《印度時報》和《印刷報》6日指出，班公錯湖（Pangong Tso）的對峙局勢仍然沒有突破。