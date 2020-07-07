國安法｜Facebook、Google、WhatsApp等暫停處理港府索資料要求

多個社交平台或即時通訊軟件，包括Facebook、WhatsApp、Telegram、Twitter及Google於7月6日宣布，將暫時拒絕香港政府及警方索取用戶資料的要求。

Facebook及旗下的WhatsApp發表聲明，稱會暫停處理港府索取用戶資料的要求。圖為2015年3月25日，Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國三藩市Facebook F8開發者大會上發表演講。（美聯社）

Facebook及旗下的WhatsApp發表聲明稱，暫停處理港府索取用戶資料的要求，以等待進一步評估《港區國安法》實施的影響，包括進行人權調查及諮詢國際人權專家的意見。Facebook表示，公司相信言論自由是基本人權，支持所有人在毋須擔心自身安全或其他顧慮的情況下表達想法。

Twitter稱，自港區國安法上周生效，已經暫停香港當局的所有分享資料及訊息要求，並與很多組織、領導人或同行一樣，嚴重關切有關法例的發展過程或意圖，會致力保護用家及其言論自由。

Telegram發言人說，明白在目前情況下保護香港用戶私隱的重要性，過去從未向香港當局分享任何數據，亦無意在國際社會就香港政治形勢達成共識前處理任何索取香港用戶資料的請求。

Google表示，已經暫停處理香港當局提出的任何新要求，並會繼續審視新法例的細節。

（綜合報道）