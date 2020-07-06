港版國安法│港府高層約見史墨客　就「侵蝕自由」論表達嚴重關注

《港區國安法》日前在港全面實施，美國駐港澳總領事史墨客今早(6日)在電台節目，香港的成功建基於開放、透明及言論自由，認為港區國安法侵蝕香港的自由，亦營造自我審查的氣氛，形容是香港的悲劇。就此，政務司司長張建宗今日聯同保安局局長李家超與史墨客會面，表達特區政府的嚴重關注，強調《港區國安法》旨在防範、制止和懲治四類嚴重危害國家安全的行為和活動，針對極少數人，不會影響香港市民合法享有的基本權利和自由。

美國駐港澳總領事史墨客（右）美國駐港澳總領事史墨客今早(6日)在電台節目表示，港區國安法侵蝕香港的自由，亦營造自我審查的氣氛，形容是香港的悲劇。就此，政務司司長張建宗今日聯同保安局局長李家超與史墨客會面，表達特區政府的嚴重關注。（資料圖片／美國駐港澳總領事facebook）

政府發言人表示，國家安全屬於中央事權。無論國家所行的是單一體制或聯邦制，國家安全立法都是由中央政府而非地方政府所進行，又暗批史墨客稱，如何在香港特別行政區落實『一國兩制』原則，完全是中華人民共和國的內部事務，任何其他國家或國會都無權直接或間接干預該等內部事務。



就史墨客的「侵蝕自由」，政府發言人強調，《港區國安法》旨在防範、制止和懲治四類嚴重危害國家安全的行為和活動，針對極少數人，不會影響香港市民合法享有的基本權利和自由。又指這次立法是完善『一國兩制』制度體系的重要一步，為香港社會早日回復穩定作出必要和及時的決定，不會影響香港的高度自治、司法獨立和法治，並強調社會動盪、法治不濟、企業資產和人身安全缺乏保障才是影響投資信心的決定性因素。

發言人針鋒相對地說，香港過去一年的國際評級下降也與此有關。美國都有為其國家安全立法，但從沒聽說有關立法影響美國經濟發展及營商環境。