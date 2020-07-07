法國總統馬克龍改組內閣　財長防長留任

任期踏入最後兩年的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣布改組內閣。愛麗舍宮7月6日公布新內閣名單，多名主要官員留任，因為反警暴示威而遭抨擊的內政部長則被撤換。新政府將主力重建經濟，並為馬克龍政府注入動力。

馬克龍根據總理卡斯泰（Jean Castex）的建議，任命新政府成員。經濟與財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）、外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）、國防部長帕利（Florence Parly）、衛生部長韋朗（Olivier Véran）以及國民教育和青年部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）將留任。

於封城期間花大筆開支保障就業的勒梅爾將繼續負責帶領法國走出疫後經濟困境，現時將全權管理預算開支。博爾內（Elisabeth Borne）將掌管勞工和社會事務部，負責推行退休金改革，並協助馬克龍修補跟工會和選民的關係。

達爾馬寧（Gérald Darmanin）將取代卡斯塔內（Christophe Castaner）出任內政部長。達爾馬寧目前牽涉強姦指控，面臨調查。達爾馬寧堅決否認指控，馬克龍辦公室也指調查不對任命構成障礙。

曾為維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）辯護的知名律師迪蓬—莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）將出任司法部長；前綠黨議員蓬皮利（Barbara Pompili）將出任環境部長；巴舍洛（Roselyne Bachelot）將擔任文化部長。