撤走人氣總理換來解封先生　任期倒數兩年馬克龍再出發

法國經歷新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後元氣大傷。任期踏入最後兩年的總統馬克龍（Emmanuel Macron）銳意重新出發，7月3日撤走總理菲利普（Edouard Philippe），委任卡斯泰（Jean Castex）出任總理，並即將公布內閣改組名單。換走民望高企的菲利普，迎來作風低調的卡斯泰，背後有什麼考量？

誰是新任總理卡斯泰？

不但是身處香港的我們，連不少法國人也不知道新任總理是何方神聖。卡斯泰是南部小鎮普拉德（Prades）的市長，跟馬克龍和菲利普一樣，都是畢業於法國政經領袖搖籃的國家行政學院（École nationale d'administration）。因為負責協調疫後解封工作，卡斯泰得名「解封先生」（Monsieur Deconfinement）。

卡斯泰雖然從未於全國層面擔任行政職位，但曾經出任前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）的顧問和總統府副秘書長。他也曾擔任前衛生部長貝特朗（Xavier Bertrand）的幕僚長，有處理公共衛生危機的經驗，因此被指派負責解封措施也應對得宜。

卡斯泰身為高級公務員熟悉政府內部運作，市長職位讓他具備地區政治經驗，成功於首輪地選連任。外界認為，卡斯泰的履歷有助馬克龍重建郊區和市郊選民的關係。

《世界報》報道，馬克龍和菲利普曾有意邀請卡斯泰出任工作敏感的內政部長，但不獲執政黨支持，認為卡斯泰和薩爾科齊關係過於密切。據《費加羅報》指，卡斯泰上周退出保守派共和黨。

菲利普喧賓奪主成死因？

雖然馬克龍於地方選舉遇重創，綠黨大勝，但鑑於卡斯泰並非環保主義者，也非左翼人士，馬克龍顯然不是為了回應選民的「懲罰」而換人。透過撤換總理尋找新動力是現代法國總統的傳統，馬克龍改組內閣很大程度也是為了支撐未來兩年的施政。

與此同時，菲利普本身的存在已經成為問題。雖然菲利普面臨法院針對抗疫工作的調查，但冷靜平實應對疫情的手法為他贏得掌聲，民調顯示有近六成受訪者希望菲利普留任。距離大選尚餘兩年，目前左右兩翼未有挑戰者跑出，菲利普有機會是政壇唯一有力擊敗馬克龍問鼎總統寶座的人選。巴黎政治學院（Sciences Po）榮譽政治科學家格倫伯格（Gerald Grunberg）形容，馬克龍「非常自信，他不想處於任何人的陰影之下」，「他不想做菲利普政府的總統。」

馬克龍雖然未有透露會否爭取連任，但再出發的心志不言而喻。任內經歷黃背心運動、退休金改革和新冠肺炎等動盪，改組內閣真的能夠回歸安穩？據說卡斯泰和工會合作關係良好，有助推行退休金改革，但說穿了卡斯泰只是另一個菲利普——來自同一個時代的保守派。格倫伯格指出，「像菲利普一樣的人對預算平衡有種執着，馬克龍卻不是那回事。」馬克龍和菲利普「和平分手」，新戰友卡斯泰能否成功為馬克龍護航仍然有待觀察。