日本九州暴雨持續　罹難者增至52人　數千戶停電

日本九州暴雨持續，7月7日重災區熊本縣增至52人死亡，2人心肺停止，12人失縱。暴雨亦造成數千戶停電，當局已向危險地區發出避難警報，要求居民盡快撤離。

圖為7月6日，熊本村受洪水衝擊，多間建築物被毀。除老人院有14人死亡外，村內亦有3人死亡。（Reuters）

日本氣象廳表示，受廣泛不穩定天氣影響，以九州北部為中心的雨帶將繼續為該區帶來暴雨。氣象廳已向福岡部份地區、佐賀和長崎，發出最高級別的暴雨緊急警告，同時向部分地區發出洪水及避難警報，要求居民盡快撤離。

大分縣日田市，凌晨時份每小時降雨量一度達88毫米，創紀錄以來新高。

因暴雨造成的山泥傾瀉，河川氾濫造成的洪水對熊本縣造成衝擊。球磨村一間護老院遭洪水淹浸，導致14人死亡。目前球磨村因公路被毀仍處於孤立狀態，當局仍正清理山泥搶修道路。

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在福岡縣大牟田市，因疏散中心被水淹浸，當局安排災民前往小學和社區中心暫避。

日本放送協會報道，暴雨亦造成供電設施受損，熊本縣與大分縣分別有3,780戶及2,080戶停電，其中球磨村共有1,970戶停電，佔當地住戶近八成，九州電力公司已正搶修。

首相安倍晉三已指示官員全力拯救災民，同時呼籲國民保持警惕，留意地方政府發布資訊。