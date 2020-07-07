【新冠肺炎】拜登副總統潛在人選之一　美亞特蘭大市長染疫

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國喬治亞洲（Georgia）亞特蘭大市（Atlanta）市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）7月6日表示，她已感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。幾乎篤定代表民主黨競選總統的拜登（Joe Biden）正尋找副總統拍檔，而黨友博頓斯是潛在人選之一。

現年50歲的博頓斯在Twitter上稱：「新冠肺炎是確確實實地找上門了。我沒有病徵，（但）檢測呈陽性。」

她還在美媒MSNBC節目中《The Beat》上說：「我還在處理這一切，我感到震驚。」

↓↓↓ 世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+4
+3
+2

博頓斯表示，除了因季節性過敏產生的輕微頭痛和咳嗽外，她並沒有出現新冠肺炎病徵，她和家人在公共場合都有戴口罩，也有注意保持社交距離並勤洗手。

博頓斯指，她打算未來兩周在家隔離並在家工作（home office），繼續處理市長政務。

【新冠肺炎】美國總統特朗普長子女友確診感染
【新冠肺炎】美國特勤處人員確診　副總統彭斯被迫延後行程
【美國大選】拜登宣布不會舉辦競選集會　料8月初公布副手人選
【美國大選】拜登批評特朗普應對疫情不力　猶如「舉白旗」
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。