【新冠肺炎】拜登副總統潛在人選之一　美亞特蘭大市長染疫

美國喬治亞洲（Georgia）亞特蘭大市（Atlanta）市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）7月6日表示，她已感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。幾乎篤定代表民主黨競選總統的拜登（Joe Biden）正尋找副總統拍檔，而黨友博頓斯是潛在人選之一。

現年50歲的博頓斯在Twitter上稱：「新冠肺炎是確確實實地找上門了。我沒有病徵，（但）檢測呈陽性。」

COVID-19 has literally hit home. I have had NO symptoms and have tested positive. — Keisha Lance Bottoms (@KeishaBottoms) July 6, 2020

她還在美媒MSNBC節目中《The Beat》上說：「我還在處理這一切，我感到震驚。」

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博頓斯表示，除了因季節性過敏產生的輕微頭痛和咳嗽外，她並沒有出現新冠肺炎病徵，她和家人在公共場合都有戴口罩，也有注意保持社交距離並勤洗手。

博頓斯指，她打算未來兩周在家隔離並在家工作（home office），繼續處理市長政務。