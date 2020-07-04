【新冠肺炎】美國特勤處人員確診　副總統彭斯被迫延後行程

美國副總統彭斯（Mike Pence）7月1日到訪亞利桑那州（Arizona），比原定日期遲一天，消息指延後原因是負責行程的特勤處人員確診新型冠狀病毒（COVID-19）或出現病徵。

《華盛頓郵報》7月2日引述兩名政府高層消息報道，彭斯原本計劃6月30日前往亞利桑那州首府鳳凰城（Phoenix），但因為傳出特勤處人員確診消息，該部門要求彭斯延期出發，讓當局重新部署健康狀況良好的隨行人員，行程最終延遲一天。

彭斯6月28日在美拉斯參加慶祝自由集會時，終於呼籲國民戴口罩。（AP）

亞利桑那州最近幾周的確診個案急增，因此彭斯在延期前已經縮減行程。其中一名知情官員透露，彭斯的幕僚在上周末對能否在疫情中於當地舉行公眾活動感到憂慮，最終在6月27日決定只訪問鳳凰城，並與共和黨籍州長杜西（Doug Ducey）舉行衛生部門簡報會。

美國有線新聞網絡（CNN）3日引述消息人士報道，最少8名特勤處人員出現病徵，目前留在鳳凰城一間酒店內隔離。

這宗事件亦是特勤處人員在最近數周為白宮或總統特朗普（Donald Trump）競選團隊籌備活動時，於華盛頓以外感染病毒。特朗普6月20日到俄克拉何馬州（Oklahoma）塔爾薩（Tulsa）舉行競選集會前，最少3名特勤處人員對病毒呈陽性反應；另外有兩名人員在活動開始前數小時證實確診，導致數十名人員回家後須隔離檢疫。

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