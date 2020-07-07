【中印衝突】印媒：5月對峙後印軍加速調派阿帕奇直升機

即使中印雙方衝突已開始降級，但印度方面仍然十分警惕。AH-64阿帕奇（Apache）直升機及奇努克（Chinook）直升機是中印對峙過程之中，印度在地面和空中對抗中國威脅的主要手段之一。

7月3日，莫迪突訪拉達克地區探望受傷印軍士兵（點擊大圖瀏覽）：

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《印度斯坦時報》7月7日文章稱，印度與中國於5月5日在拉達克（Ladakh）東部開始對峙之後，印度迅速追蹤最後一批美國製造的阿帕奇攻擊直升機的交付，以期能夠增加他們在實際控制線（LAC）的軍事存在。在印度中央政府免除了因新冠肺炎（Covid-19）疫情而頒佈的強制檢疫規定後，最後一批五架直升機於5月最終運送到印度。

把直升機迅速運至空軍基地

相關團隊將直升機組裝之後，在拉達克展開飛行測試，隨後這五架直升機迅速獲運至帕坦科特（Pathankot）空軍基地。

即使中印衝突已經降級，中國逐漸把官兵從拉達克地區撤離，但印度方面仍然保持戒備狀態。一位政府高級官員7月6日表示，「軍方希望為最壞的情況做好準備。事實的確如此。」

美國衛星拍攝加勒萬河谷前線大量中國士兵駐守（點擊大圖瀏覽）：