【港版國安法】日本自民黨決議案促取消邀請習近平訪日　措辭減弱

「港版國安法」6月30日實施後，引來西方陣營內的多國反對，日本政壇也出現反對中國國家主席習近平訪問日本的聲音。共同社報道，執政自民黨外交小組7月7日已確定對華譴責決議案，要求政府取消中國國家主席習近平以國賓身份訪問日本一事。報道提到，鑑於黨內有異議，最後決議案中的措辭有所減弱。

中國國家主席習近平原本擬在年初訪問日本，但因疫情推遲。圖為2016年9日，習近平（右）與日本首相安倍晉三（左）在杭州的G20峰會上會面。（Getty）

報道稱，決議案原本用「請求取消」的措辭，最後決定改用「不得不請求取消」。在7月6日的聯席會議上，部分與會成員擔心決議案會對中日關係造成負面影響。外界視自民黨幹事長二階俊博為親華派，他在有關決議案的記者會上向傳媒表示「考慮到參與日中問題的前人之辛苦，應該慎之又慎地應對。」

外交小組組長中山泰秀即將向首相安倍晉三提交對華譴責決議案。決議案的主要內容是指責中國政府實施「港版國安法」。

習近平原定於2020年初訪問日本，但受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響而延遲。

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