【新冠肺炎】巴西總統博爾索納羅證實確診　稱現時情況良好

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）7月7日表示，自己對新型冠狀病毒（COVID-19）病毒呈陽性反應，因此取消一切公開活動。

博爾索納羅稱，他在6日開始感到不適，及後經過病毒檢測後證實確診。他指自己正服用瘧疾藥羥氯喹（Hydroxychloroquine）及阿奇黴素（Azithromycin），並稱開始接受治療後，身體情況良好。不過原定到巴伊亞州（Bahia）視察的計劃則被迫取消。

- Coletiva no Palácio do Alvorada - 07 JULHO de 2020. https://t.co/FCKPt1yh5l — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 7, 2020

消息傳出後，泛美洲衛生組織祝願博爾索納羅可以早日康復，又認為事件反映當地的疫情仍未受到控制，強調當地需要更嚴格的社交距離措施。

巴西最高法院5月公布文件顯示，博爾索納羅前往佛羅里達與美國總統特朗普（Donald Trump）會面後，3月曾三次接受檢測，結果均呈陰性。博爾索納羅未有透露自此是否曾再次接受檢測。他於公開場合多次未有戴口罩，並與支持者握手，又揚言自己曾是運動員的體格會令自己受到保障，形容一旦受到感染就猶如患上「小感冒」。

博爾索納羅在周末與美國駐當地大使查普曼（Todd Chapman）一同慶祝美國獨立日（Independence Day），期間兩人曾一同合照，但大家都沒有戴上口罩。美國大使館6日在Twitter表示，查普曼沒有出現病徵，但會接受病毒檢測。

巴西是疫情第二嚴重的國家，根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至7日，當地共有1,623,284人確診，65,487人身亡。

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