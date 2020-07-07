【新冠肺炎】福奇稱美國狀況不理想　重啟經濟太快導致疫情反彈

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美國國家過敏症及傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）7月6日表示，目前美國對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）狀況不理想，部分原因是美國重啟經濟活動太快所致。

圖為6月30日，福奇前往參議院出席聽證會，期間表示若美國人不開始遵循公共衛生建議，每日新增10萬人確診都不會讓人驚訝。（Reuters）

福奇7月6日在一個Facebook直播接受美國國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）訪問時，表示美國目前疫情狀況不理想。福奇以歐盟國家為例，指他們的感染數字成功跌至低水平。

「但正如您所預想的，他們嘗試重啟經濟時，仍出現了一些小毛病。但我們不僅感染增加，數字更從未下降到預期水平，這是一個嚴重情況，我們必須立即解決。」

福奇指出疫情反彈部分原因是美國經濟活動重開得太快，並稱美國仍深陷第一波疫情。

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截至7月6日，美國新增5萬宗確診，累計確診人數已超過300萬。福奇6月30日在出席參議院一個聽證會時，表示美國的疫情明顯未受控，批評有州分跳過重啟經濟所需的準則，令病例增加。他同時警告，若美國人不開始遵循公共衛生建議，每日新增10萬人確診都不會讓人驚訝。

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