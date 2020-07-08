FBI局長：中國全天候竊取美國機密　迫海外華人歸國

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）7月7日呼籲，美籍華人警惕中共發起的海外「獵狐行動」，提防被強迫送回中國。

克里斯托弗雷7日在華盛頓的智庫哈德遜研究院（Hudson Institute）發表演講，指中國國家主席習近平發起海外「獵狐行動」（Fox Hunt），以威脅在華出生而居於海外的人士回國，消除外界對中國政治體制以及人權的批評。

他指出，目前有數百名受害者在美國生活，其中有很多人是美國公民或綠卡持有人，而中國政府為了強迫他們回國，採取令人震驚的手段，包括目標的家人進行威脅。他提到有個案中，一名中國政府委派「特使」探望過一個住在美國的家庭，並留下目標「在返回中國或是自殺之間進行選擇」的字條。他呼籲，如果有公民認為自己是中國政府或是該行動的受害對象，可聯絡在當地的FBI辦事處。

克里斯托弗雷亦提到，FBI處理的近5000宗反間諜案件中，近半數都與中國有關，而且每隔大約10小時就會接到一宗類似案件。被問道是否與美國大選有關，他指出中國的行動是全天候，不單純針對大選。

他在演講中亦重申，中國正通過間諜活動、網絡盜竊以及勒索等手段，試圖取代美國成為超級大國，因此認為美國應進行「全社會的回應」，包括保護個人數據、警惕與中國企業合作等。