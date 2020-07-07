【中美貿易】美國商會及逾40行業呼籲中方增購美國商品

美國商會（Chamber of Commerce）和逾40個行業協會7月6日敦促中美高官加倍努力落實第一階段貿易協議，呼籲中國大幅增加採購美國商品和服務。

他們在一封寫給美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）以及中國副總理劉鶴的信中表示，他們對迄今取得的進展感到鼓舞，但他們也在信中要求中國在未來2年額外購買2,000億美元的美國商品和服務。

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美國商會中國中心負責人沃特曼（Jeremie Waterman）表示，結構性問題和購買農產品上已取得一些進展，但既然經濟已開始從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中復蘇，中國需要加大力度購買美國製造的商品、服務和能源產品，以達到其採購目標。

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美國行業組織在信的附件中建議，增加購買包括美國飛機和零件、汽車、醫療設備、雲端服務和美國能源產品。

信中還寫道：「在兩國關係日益緊張的情況下，共同努力改善貿易和發展商業，可以為兩國經濟提供重大利益，並有助於改善關係。」