【港版國安法】微軟：暫拒香港政府索取用戶資料請求

繼Google、Facebook、WhatsApp、Twitter等科網巨企後，美國電腦公司微軟（Microsoft）7月7日也宣布暫時拒絕香港政府索取用戶數據的請求。

微軟表示，過往收到港府請求的次數相對較少，公司正審視國安法內容及影響，期間會暫停回應有關要求。

根據微軟最新的「透明度報告」，2019年7月至12月期間，公司曾收到港府與81個帳戶有關的索取數據要求，公司對大多數要求均提供「非內容式數據」（non-content data）。

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微軟為香港及中國大陸用戶提供「Office 365」商務軟件，以及職場社交平台LinkedIn（領英）等服務。「Office 365」軟件由微軟直接向本港居民提供，不過服務則由「北京世紀互聯寬帶數據中心」（21Vianet）營運。

多個社交平台或即時通訊軟件包括Facebook、WhatsApp、Telegram、Twitter、Zoom及Google已在7月6日宣布，會暫時拒絕香港政府及警方索取用戶資料的要求。

Facebook及旗下的WhatsApp發表聲明稱，暫停處理港府索取用戶資料的要求，以等待進一步評估《港區國安法》實施的影響，包括展開人權調查及諮詢國際人權專家的意見。