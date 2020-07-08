美國母親火災中冒險從3樓露台拋下愛兒　孩子獲救她卻不幸燒死

美國亞利桑那州（Arizona）鳳凰城（Phoenix）一棟住宅大廈7月3日起火，一名居住在3樓的母親為了讓孩子有機會逃生，不惜冒險從露台把兒子拋下，她的兒子最後獲樓下的民眾接住，大難不死。但令人難過的是，這名成功救子的母親最後未能逃出殘酷的火場。

圖為2020年7月3日，美國亞利桑那州（Arizona）鳳凰城（Phoenix）警方封鎖現場調查（Reuters）

事發於當日早上，30歲的朗女士（Rachel Long）與她的8歲女兒及3歲兒子在家，卻遇到火災。當時樓下有民眾發現他們的住宅起火，於是建議朗女士將孩子拋下來，再由他們接住。朗女士其後將兒子拋下，一名海軍陸戰隊成員經過，成功將他接住。朗女士的女兒最終也獲救。兩名孩子送院後，身體均嚴重燒傷，幸沒有生命危險。

🔻民眾協助救人的影片🔻

A short heroic video showing #PhilipBlanks - a former college wide receiver, can be seen catching a 3-year-old who was thrown from a burning apartment building. #lasisng #LASIScares #StaySafe pic.twitter.com/NG4N0G0XE8 — Lai Security Services (@lasisng) July 8, 2020

消防員之後在朗女士家中發現她的遺體。鄰居憶述，朗女士是一位好媽媽，什麼事情也會為孩子做，並常常陪伴他們。火警發生時，朗女士的丈夫正在上班，並不在家中，一家人從此陰陽相隔。