【美國疫情】確診病例約300萬宗但特朗普促學校重開　威脅削資助

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新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國繼續升溫，該國確診病例貼近300萬宗，多州新增確診數目創新高，但另一方面，美國總統特朗普（Donald Trump）繼續要求重啟經濟，並敦促各學校重開，他7月8日在Twitter發文稱，可能會對拒絕重開的學校削減資助。

這位美國總統在帖文表示，德國、丹麥、挪威、瑞典及很多國家的學校已經重開，且沒有出現問題，他稱，民主黨人覺得學校在11月總統大選前重開將在政治上對他們不利，但特朗普認為，學校重開對學童與家庭來說很重要，他更稱「如果不重開，可能會削減資助！」

特朗普急於讓社會回復正常生活，他7月7日出席活動時也表示，美國永遠都不會關閉，再次要求美國全面重開，又稱「我以為我們（美國）可能會有250萬或300萬人死亡，所以美國可能已經拯救了數十萬人的性命。」

另一邊廂美國入境和海關執法局（ICE）在7月6日公布，申請2020年秋季課程的留學生，若學校僅開設網上課程，將無法獲得簽證；即使已在美國者，他們也要離境。此舉引來哈佛大學（Harvard University）及麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）強烈不滿，7月8日宣布向法院申請臨時禁制令。哈佛校長巴科（Lawrence Bacow）質疑政府此舉是為強迫學校在秋季重開。

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月8日下午11時左右，美國確診個案為299.8萬宗，死亡個案13.1萬宗。

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