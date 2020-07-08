【美國疫情】確診病例約300萬宗但特朗普促學校重開　威脅削資助

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國繼續升溫，該國確診病例貼近300萬宗，多州新增確診數目創新高，但另一方面，美國總統特朗普（Donald Trump）繼續要求重啟經濟，並敦促各學校重開，他7月8日在Twitter發文稱，可能會對拒絕重開的學校削減資助。

這位美國總統在帖文表示，德國、丹麥、挪威、瑞典及很多國家的學校已經重開，且沒有出現問題，他稱，民主黨人覺得學校在11月總統大選前重開將在政治上對他們不利，但特朗普認為，學校重開對學童與家庭來說很重要，他更稱「如果不重開，可能會削減資助！」

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020

特朗普急於讓社會回復正常生活，他7月7日出席活動時也表示，美國永遠都不會關閉，再次要求美國全面重開，又稱「我以為我們（美國）可能會有250萬或300萬人死亡，所以美國可能已經拯救了數十萬人的性命。」

另一邊廂美國入境和海關執法局（ICE）在7月6日公布，申請2020年秋季課程的留學生，若學校僅開設網上課程，將無法獲得簽證；即使已在美國者，他們也要離境。此舉引來哈佛大學（Harvard University）及麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）強烈不滿，7月8日宣布向法院申請臨時禁制令。哈佛校長巴科（Lawrence Bacow）質疑政府此舉是為強迫學校在秋季重開。

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間7月8日下午11時左右，美國確診個案為299.8萬宗，死亡個案13.1萬宗。