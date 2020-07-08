【新冠肺炎】特朗普宣布退出世衛　將令美國及世界變得不安全

美國正式宣布展開退出世衛程序，終止其72年的成員身分。特朗普（Donald Trump）政府多次指責世衛偏袒中國，指責世衛協助中國隱暪疫情，令新冠疫情在美國及世界各國散播。

圖為7月3日，世衛總幹事譚德塞出席記者會。譚德塞被指偏袒中國，美國指責世衛協助中國隱暪疫情，讓病毒在世界擴散。（Reuters）

特朗普退出世衛的決定，是在美國疫情爆發並把矛頭指向中國後開始傳出。美國在5月減少對世衛撥款，至今決定退出世衛，成為世衛成立至今首個要退出的國家。

世衛組織自1948年成立，至今有193名成員國。世衛的工作是促進世界人民衛生健康，並協調全球應對不同疫症的威脅。除了今天的新冠肺炎，還有愛滋病、伊波拉病、霍亂、流感等疾病。

美國是世衛最大的資助國，美國退出世衛意味美國將停止資助世衛，或對世衛應對發展中國家其他疾病工作造成障礙，甚至令瘧疾、小兒麻痺症等疫症重現。

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圖為1月30日，抵埗的南蘇丹旅客要接受檢疫。世衛在發展中國家的衛生防疫起了重要作用。（Getty）

來自美國國內的指責

儘管有專家認同世衛的反應遲緩是造成疫情在全球爆發的原因之一，但有更多人認為世衛應該汲取教訓並改革。因此在特朗普政府宣布退出世衛當日，就有來自衛生組織及兩黨議員的指責。

美國傳染病學會主席發表聲明，強烈反對特朗普的決定：「除非美國與世界站在一起，共享訊息並協調行動，否則我們將無法成功應對這種大流行或任何未來的爆發。」

參議院衛生委員會主席、田納西州共和黨參議員亞歷山大（Lamar Alexander）亦表示：「我們需要認真、嚴格地審視世衛在應對新冠疫情方面可能犯下的錯誤，但這應該是在危機解決之後，而不是在危機期間。」美國疫情在特朗普推進重啟經濟後反彈，部分州份感染人數持續上升。

有批評指美國的做法會阻礙美國進入全球系統共享疫情數據和疫苗研究，並賦予中國在聯合國更大的影響力。

美國國會眾議院外交事務委員會亞太小組委員會主席貝拉（Ami Bera）指責特朗普行為不負責任：「世衛不是一個完美組織，但退出世衛將使美國和世界變得更不安全，特朗普的行為正把美國的全球領導地位割讓給中國。」

眾議院撥款委員會主席、民主黨議員洛韋（Nita Lowey）批評特朗普喜愛把所有責任歸咎於其他人：「歸咎世衛、歸咎Twitter、歸咎媒體，他的缺失正進一步損害美國自身及與全球合作的關係。」