科索沃總統涉戰爭罪行　稱願到海牙接受問話

科索沃總統塔奇（Hashim Thaci）7月8日表示，他會在13日前往荷蘭海牙（The Hague），就1998至99年在科索沃涉嫌干犯戰爭罪行一事接受檢察官問話。

塔奇在Facebook發表聲明，稱自己受到科索沃專家法庭及專家檢察官辦公室（Kosovo Specialist Chambers & Specialist Prosecutor's Office）邀請在13日問話，他呼籲自己和同胞面對國際審訊時，大家仍要團結面對國家遇到的難題。

該檢察官辦公室在2015年設立，專責處理科索沃游擊隊（Kosovo Liberation Army，KLA）在90年代涉及的戰爭罪行，塔奇和國會前議長韋塞利（Kadri Veseli）都曾擔任KLA指揮官。他們及多名前成員被指在起義反抗塞爾維亞統治時，涉嫌殺害、虐待、綁架約百名塞族及阿爾巴尼亞族政敵。

科索沃總統塔奇在90年代曾擔任游擊隊指揮官。（AP）

檢察官辦公室在6月24日起訴塔奇和韋塞利違反戰爭罪，兩人否認指控。法官會用數月時間研究檢察官的證據是否足以正式安排他們接受審訊。

科索沃戰爭在北約空襲行動下結束，塞爾維亞部隊撤出當地，事件估計造成超過1萬人死亡。科索沃在2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但後者至今一直拒絕承認。