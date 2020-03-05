美資助組織調查：香港自由度差過科索沃　特首選舉制度得0分

位於美國華盛頓的非牟利組織自由之家（Freedom House）公布全球自由度得分，去年經歷逃犯條例修訂風波的香港，總得分為55分，較對上一次評分低4分，遜於尼泊爾和科索沃，僅以1分高過非洲贊比亞。 香港在部份項目表現優秀，然而在多項涉及政治權利（Political Right）的評分卻失分連連，其中特首選舉制度更得0分。

以反修例示威照片為封面

香港反修例事件廣受全球關注，示威方式亦影響全球各地。自由之家今年的報告就以香港反修例示威相片為封面，配以小標題「一場無領袖的民主鬥爭」（A Leaderless Struggle for Democracy）。

政治權利得16分 遜伊拉克

報告提到，香港在反修例風波中段，政府雖然撤回收例，但北京並沒有答應示威者的訴求，反而在區議會選舉後施加更大壓力。

報告評分分為政治權利和公民自由（Civil Lierties）兩大項，香港的政治權利評分僅得偏低的16分，與土耳其、巴基斯坦同分，低於近年飽受伊斯蘭國（ISIS）摧殘的伊拉克還要低1分。

自由之家報告指，行政長官由1200名選舉委員會委員選出，大部份委員代表中方取態。（資料圖片）

立法會選舉、選舉制度同得1分

各個細項以4分為滿分，在政治權利細項之中，政府首長選舉自由度方面，行政長官選舉由1,200名選舉委員會成員組成，報告將這項的自由度評為0分，表示大部份選委會成員都是與北京關係密切。

而立法會選舉的自由度評分亦只有1分，報告提到近年的立法會選舉DQ與補選事件，亦提到2019年區議會選舉黃之鋒被DQ。

選舉制度評分亦只有1分，報告表示雖然《基本法》列明最終達至雙普選，但達到目標遙遙無期。

同性戀當選、貪污水平低 均得高分

組成政團的自由度得分為2分，報道提到去年民連召集人岑子杰兩次遇襲，以及建制派立法會議員何君堯遇襲。

政治權利細項得分較高的是各類人士的政治權利，以及強力反貪措施，均得到3分。前者是因為公開同性戀的陳志全成為立法會議員而得分，後者則是因為廉政公署及相關法例，令香港貪污比率較低。

社會小眾政治參與度得3分，報告提到公開同性戀的陳志全擔任立法會議員，是其中一項得分因素。（資料圖片）

公民自由處中游 新聞自由得2分

香港在公民自由的分數處於中游，有39分，與巴布亞新畿內亞、東帝汶同分，得分高於波利維亞、厄瓜多爾，但低於阿爾巴尼亞和黑山。

以細項來看，新聞自由得2分。報告表示因為北京的政治與經濟壓力，香港傳媒普遍有自我審查。報告提到2019年銅鑼灣書店林榮基等人被拘及送往內地，又提到反修例風波之中，香港記者多次被警方以催淚彈等武器擊中，有印尼藉記者更被橡膠子彈射中並失明。

學術自由、集會自由評分均下跌

學術自由及免於政治壓力方面，報告指反修例事件令多間大學受到壓力，因而將評分由2分降至1分。

集會自由亦有2分降至1分，原因是去年反修例風波之中，警方多次鎮壓示威，使用的武力不斷升級。

香港的信仰自由得到4分滿分。（資料圖片）

兩項目得滿分 法律程序公正有3分

公民自由部份亦有細項得到4分滿分，包括信仰自由，免於世俗制約包括能自由擇偶和沒有限制外貌衣飾等。亦有多項評分有3分，例如民事與刑事案件的程序公正，遷徙自由、財產權自由等。

自由之家是位於華盛頓的非牟利組織，接受美國、加拿大、歐盟等政府的資助，進行全球民主與自由相關的調查，同時亦接受個人捐款。