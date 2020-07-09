【新冠肺炎】墨爾本即日封城超市現搶購潮　宣布實施限購措施

澳洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，重災區墨爾本7月8日宣布封城後，當地再度出現搶購潮，連鎖超市宣布實施限購措施。

圖為7月9日，墨爾本有大廈因出現集體感染被勒令實施禁足令，工作人員正運送日用品分派給住戶。（Getty）

↓↓↓ 墨爾本超市出現搶購潮，按圖放大：

截至7月8日，澳洲維多利亞省新增確診個案118宗，再創新高。首府墨爾本同日午夜起實施封城最少6星期，民眾除了工作、醫療、運動及購買必需品外，被禁止上街。

當地傳媒報道，就在政府宣布封城措施後，大批民眾湧至當地超市搶購，到處都是排隊的人群。當地連鎖超市Woolworths隨即宣布，位於維多利亞省的分店實施限購措施，包括消毒洗手液、新鮮牛奶、麵包、米、糖、各種冷藏食品等27項產品，每人限購兩件。

Lock down is back and so is the panic buying and the long lines to enter the super market in bayside Melbourne pic.twitter.com/NKFu2IrLmt — Chris AU (@OfficialChrisAU) July 7, 2020

Came to pick up a few things from Woolies - massive q to get in! pic.twitter.com/zf2V7lZock — Leo Stubbing (@LeoStubbing) July 7, 2020

至於廁紙同樣每人限購兩袋，且限購擴展至全國。

Woolworths表示，所有位於維多利亞省的分店，在接下來的6周將照常營業，並強調超市有足夠的庫存，滿足顧客需要。