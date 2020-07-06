【新冠肺炎】澳洲墨爾本疫情為何再爆發　酒店性愛播毒僅原因之一

澳洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈，墨爾本有住宅大廈因多人受感染，有9座大廈被勒令封鎖，3,000多人被禁足，強制隔離最少5天。除了酒店的個別事件外，事件亦曝露澳洲的防疫上出現漏洞。

截至7月5日，澳洲新增確診個案137宗，其中108宗集中在維多利亞省。首府墨爾本目前已發布第三級管制，包括限制民眾外出，關閉商店及部分公共設施。其中9座大廈被勒令封鎖，所有住客需強制隔離，逾3,000人受影響。

圖為7月4日，澳洲墨爾本一間商店。因疫情再爆發關係，多間商店需要停業，部分甚至拿膠帶把門前封起來。（Getty）

酒店檢疫疏忽

澳洲新冠肺炎疫情在3月爆發，至4月疫情受控後逐步下降，5月及6月期間每日新增感染數字維持20人以下的低水平，直到7月初突然急增，重返過百。

疫情突然反彈的一個原因，是用作隔離旅客的酒店防疫措施不足所致。墨爾本有酒店用作旅客抵埗後隔離14天，除有傳酒店工作人員與酒店隔離住客發生性行為事件外，人員防護裝備不足、訓練不足、安全意識不足等等也是關鍵因素。病毒追查已發現有屋苑發生集體感染的源頭，就是來自酒店的檢疫員工。

病毒一直潛伏社區等待爆發

有專家亦提到病毒可能一直已經存在社區，只是在等待至近日才一次過爆發。其中一個追查到的源頭是墨爾本西部的肉類加工場。

5月位於墨爾本西部的Cedar Meats肉類加工場出現疫情爆發，當時前後共有111名員工先後受到感染。專家指出當地在封鎖約一個月後陸續解封，民眾開始鬆懈，讓殘留病毒有機會再度散播，自6月潛伏至今。

不過有專家指出這只是其中一個源頭，病毒源頭可能不只一個，當地仍有本地感染個案的源頭仍未找到，代表病毒依然潛伏在社區。

圖為7月6日，墨爾本強制封鎖的大廈之一，有居民嘗試外出時被守衛的警方攔截。受影響居民除緊急需要外，被禁止外出。（Reuters）

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非英語社區訊息傳達混亂

還有一個原因，是非英語區的社區訊息傳遞出現混亂。在墨爾本的北部及西部居住着很多來自其他國家，母語非英語的移民。當地已一直有投訴指在封鎖措施開展時，移民無法獲得全面訊息。

墨爾本是一個文化十分多元的地區，調查指當地有35%的家庭並非使用英語，分析指這可能是一個一直被忽略的部分。

墨爾本大學馬修（John Matthews）指出，澳洲目前正處於關鍵時刻，當局正全力控制以防墨爾本的疫情擴散出去：「一旦現在防控失敗，那就可能會變成如歐洲及美國一樣，完全失控。」

澳洲一直被視為防控工作最出色的國家之一，全國2,500萬人口已進行了250萬次的檢測，過去在維多利亞省僅有23人因感染新冠病毒住院。但近日疫情突然再爆發，曝露當地仍存在漏洞。