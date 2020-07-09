【中美角力】美媒：中美競爭已擴散到各領域　兩國分歧正在加深

中美關係持續緊張，美媒稱，中美競爭正全面擴散到各個領域，兩國關係恐愈來愈差。

彭博社7月8日發表題為《美中競爭正從貿易擴大到一切領域》的評論文章，稱美中競爭正在轉移到新的和不可預測的領域，涵蓋從流行的短影音APP等技術領域、香港特殊待遇與人權等各個領域。

中美近來的緊張關係已經掩蓋了今年1月兩國達成的貿易協議。在世界經濟正面臨大蕭條以來最嚴重危機之際，中美兩個大國之間的分歧正在加深。

文章稱，中美關係的不斷惡化給世界經濟增長的前景帶來了更多的威脅。

美國總統特朗普（Donald Trump）7月7日表示，正在考慮在美國禁用中國短影音應用程式抖音海外版TikTok。特朗普稱，這是他在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情問題上反擊北京的「眾多」方式之一。

文章稱，中美之間日益加深的分歧正迫使全球企業做出艱難的抉擇。Facebook、Google與Twitter等早已在中國內地被封禁的企業，如今在香港特區也面臨同樣命運的風險。

位於香港的研究公司Asia Analytica的常務董事、資深中國問題專家Pauline Loong認為，「（中美關係）的冰河期已經到來」，「在有任何解凍迹象之前，只會變得愈來愈寒冷」。