中國使館指哈薩克有不明肺炎　當地媒體：首都每天300人肺炎送院

中國駐哈薩克大使館7月9日發文表示，提醒在哈薩克的中國公民防範「不明肺炎」，指該病致死率遠高於新冠肺炎，今年上半年共導致1772人死亡，其中6月導致628人死亡，包括中國公民。 哈薩克國際通訊社近日也有報道當地肺炎個案上升一事，未有用上「不明肺炎」一詞，但提到在首都阿斯塔納（Astana）每天有高達300人因肺炎送院治療。

中國駐哈薩克大使館7月9日發文表示，提醒在當地中國公民注意防範不明肺炎（網站截圖）

哈通社7月9日報道，根據官方數據，6月的肺炎病患數字較2019年同期增加2.2倍，在過去數天，每天大約有300人因肺炎送到醫院治療。報道未有講及死亡率。

該社7月8日又報道，哈薩克衛生部長在新聞發布會表示，哈薩克患上肺炎人數比確診新冠肺炎的人數多兩至三倍，部長稱，計劃將於近期公布關於肺炎患者的準確數據，爭取在下周公布。

哈薩克居民患肺炎的情況受到關注，源於中國駐哈薩克大使館7月9日在網站發文，提醒在哈中國公民注意防範不明肺炎，並稱該病致死率遠高於新冠肺炎。

該文稱，根據哈薩克媒體，自6月中旬以來，當地阿特勞州、阿克糾賓和奇姆肯特市的肺炎發病率較同期顯著升高，截至目前三地已有近500人感染、30多人病危，該文又指，今年上半年，該肺炎共導致1772人死亡，僅6月就有628人死亡，其中也包括中國公民。

文章稱，該病致死率遠高於新冠肺炎，哈薩克衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究，尚未予以明確定性，故此中國駐哈使館提醒在當地的中國公民注意，提高防範意識，降低感染風險。

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至7月9日，哈薩克有5.3萬宗確診新冠肺炎病例，死亡人數為264人。

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