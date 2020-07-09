【朴元淳失蹤】韓國警方發現首爾市長遺體

韓國首爾市長朴元淳7月9日懷疑留下遺言後離家失蹤，警方在當地時間10日午夜於首爾北部發現朴元淳的遺體，終年64歲。

韓聯社報道，朴元淳是在7月9日上午10點44分左右離開位於首爾鐘路區嘉會洞的市長官邸，他出門時穿着深色外套、黑色褲子、灰色襪子，背着黑色背囊，警方透過手機位置追蹤顯示，他手機訊號最後出現在首爾市城北區某個地方。

警方其後於10日午夜於距離市長官邸不遠的北岳山發現朴元淳的遺體，初步相信他是自殺身亡，當局正調查他的實際死因。

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朴元淳7月9日並沒有上班，他的女兒下午向警方報案稱，父親在4、5個小時前留下疑似遺言的話後離家，他的電話已關機，其個人社交媒體帳戶大部分都已經關閉。

美聯社報道，韓國SBS電視台同日晚上報道朴元淳的其中一名秘書在7月8日晚上向警方報案，指控朴元淳自2017年起對她有性騷擾的行為，包括非自願的身體接觸，報道未有講述消息來源，但指該名秘書向警方稱，有其他市政府內的女員工也遇到類似情況。

另一電視台MBC也有類似報道。首爾警方與首爾市長辦公室方面均未有證實報道的真確性。

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朴元淳從政前是一位人權律師，在2011年補選中當選首爾市長，並在2014及2018年以大比數勝出連任，而他亦被認為出戰2022年總統大選的熱門之一。

根據當地法律，第一副市長徐正普（Seo Jeong-hyup，音譯）會暫代市長職務，直到2021年4月7日舉行補選為止。