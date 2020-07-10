路透社：白宮擬禁止聯邦政府採購華為等設備

路透社7月9日引述美國政府官員報道，白宮計劃在本週推出措施，限制聯邦政府部門向華為等5間中國企業購買設備與服務。

報道提到，受影響的中國企業包括華為、中興，海康威視，大華和海能達，而出售有關設備的公司須證明產品並非來自該5間中資企業，另外在日常運作使用這些企業產品的公司，在取得美國政府的豁免前，一律禁止與華府有生意往來。

美國行政管理和預算局署理局長沃特（Russell T. Vought）向路透社表示，美國面對中國等外國勢力滲透當地的風險仍高，因此總統特朗普（Donald Trump）團隊實施採購限制，確保聯邦部門不受像華為等邪惡網絡入侵。

該名白宮官員指出，美方的措施不但是為了限制政府機構使用這些中國企業提供的設備與服務，同時限制涉事企業的影響力，因為對一些與美國政府有商業合作的美國企業來說，它們面對與美國政府或中國企業展開業務之間作出抉擇。

報道提到，亞馬遜（Amazon）曾在4月向大華購買1,500台用於檢測員工體温的攝像機，但同時該公司雲技術部門是美國情報部門的主要承包商，因此這項制裁措施可能會對其構成影響。

美國政府在2019年將華為、海康威視等中國企業列入出口管制實體名單，禁止它們在未經美國政府批准的情況下從美國企業購買零部件。聯邦通信委員會（FCC）在上月則正式認定華為和中興對美國國家安全構成威脅，意味美國企業無法動用規模達83億美元的政府資金購買該兩家公司的設備。