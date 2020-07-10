【朴元淳死亡】捲性騷擾醜聞走上絕路　昔日人權律師光環不再

韓國首爾市長朴元淳7月9日失蹤，警方其後尋獲遺體，初步認為死因無可疑，相信是自殺。朴元淳自大學時代參與社會運動，曾因為抗議朴正熙政權被判入獄，之後成為人權律師，打贏堪稱是韓國首宗的性騷擾官司。轉跑道投身政壇也有亮眼成績，屬總統熱門人選，最終卻捲進性騷擾醜聞，走上絕路，震驚全國。

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朴元淳高中畢業後，1975年考進首爾大學。當時的韓國正值風雨飄搖之時，朴元淳和很多大學生一樣，走到街頭抗議時任總統朴正熙，最終被判監，繼而被開除學籍。他重新考進檀國大學，後來通過司法考試，成為檢察官。不過因為未能參與執行死刑的場面，短短半年後便辭職，改為從事律師，並以人權律師的身份積極參與民主運動。

1995年，朴元淳成立公民組織「參與連帶」，推動公民參與民主和人權事務。2000年大選期間，朴元淳發起「落選運動」，列出86名涉嫌貪污腐敗的政客名單，要求選民不要給他們投票，最終59人落選，成為韓國民主歷史具意義的一場運動。

到了2011年，朴元淳轉戰政壇，參加首爾市長補選。朴元淳當時的支持度不高，但得到人氣極高的首爾大學融合科學技術研究院院長安哲秀「加持」，順利勝選。他其後兩次連任，成為迄今任期最長的首爾市長。前總統朴槿惠被彈劾下台，有傳朴元淳將出戰總統大選。他最終讓路給文在寅，但死前仍然被視為有力接棒文在寅的總統熱門人選。

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打贏首宗性騷擾官司 捲性騷擾醜聞成諷刺

由社運到三任市長，朴元淳大半生交出亮眼成績。從過往「#MeToo」運動和近期的「N號房」事件可見，韓國作為父權社會，女性受盡歧視和壓迫，肉體和心靈傷痕累累。而朴元淳正是為她們伸張正義的那位。

朴元淳不但為慰安婦爭取權利，也在法院捍衛女性基本權利。1980年代韓國獨裁統治時期，一名警察於審問非禮女學生，朴元淳有份促成定罪。但最值得世人稱頌的，則是協助打贏韓國首宗的性騷擾官司，向社會表達清晰的信息，性騷擾是非法行為。1993年，首爾大學一名女教學助理拒絕教授的性要求，後來對方不再僱用她，受害者提告。官司持續六年，最終法院判被告為受害者的精神損害賠償500萬韓圜。朴元淳當時形容，小朋友對湖內的青蛙擲石，小朋友當是玩笑，對青蛙卻構成傷害。

出任市長期間，朴元淳沒有忘掉「初心」。他成立性別平等委員會，推行「婦女友善」的政策，投資3萬億韓圜為婦女創造職位。很難想像曾經聲援「#MeToo」運動的朴元淳竟然捲進性騷擾醜聞。

韓國傳媒報道，朴元淳死前一日，前秘書向警方報案，指控朴元淳自2017年起對她有性騷擾行為。並表示「還有很多受害者」。據她表示，曾被朴元淳拉進辦公室的休息室上下其手，下班後也會收到朴元淳透過Telegram傳來的不雅照片和文字，還會被要求拍照傳給朴元淳。受害者指，因為害怕朴元淳，所以一直不敢告發，但最近辭職並前往精神科接受治療，決定報警說出事件。雖然無法判斷朴元淳的死是否直接因為捲進性騷擾醜聞，但如果屬實，卻是對昔日人權律師的莫大諷刺。