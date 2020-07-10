哈薩克專家稱「不明肺炎」99.99%由冠狀病毒引起

中國傳出哈薩克有不明肺炎的消息，再加上哈薩克的全國封鎖措施自7月5日起重新實施，這引發猜測。哈薩克一名專家稱，這種不明肺炎99.99%仍是由一種冠狀病毒引起。

哈薩克免疫學專家拉法伊爾・羅傑森（Rafael Rogerson）稱除新冠肺炎疫情外，哈薩克有另外一種原因尚不明確的肺炎疫情在流行。這類型肺炎病人體內並未檢測出新冠病毒，「原因雖然還無法100%確認，但99.99%仍是一種冠狀病毒（引起）。」

英國《電訊報》（Telegraph）4日指，哈薩克實施2個月的封鎖措施後，新冠肺炎疫情似乎已經受控，僅有數千宗確診病例。報道還指，哈薩克在5月中放寬全國封鎖措施，並在7月5日重啟封鎖措施，成為全球第一個重新實施全國封鎖措施的國家。此舉引起眾人猜想。

中國駐哈薩克大使館9日提醒身處當地的中國公民，注意防範一種不明肺炎，哈薩克衛生部翌日予以否認。

哈通社9日報道，衛生部長阿列克謝・崔（Alexey Tsoi）前一天在新聞發布會上稱，該國無隱瞞任何數據，還計劃在近期公布有關肺炎患者的準確數據。他表示，在這種情況下，無必要另外公布肺炎患者人數，不過公眾需要知道目前的真實情況。

阿列克謝・崔亦說，現時也已出現這種肺炎的死亡個案，會爭取在下周公布肺炎患者的人數。